POL-KS: Verkäuferin abgelenkt und Elektronikzubehör geklaut - Täter nach kurzer Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Nachdem am gestrigen frühen Dienstagabend zwei Diebe in einem Elektronikgeschäft in der Kasseler Südstadt einen Zubehörartikel für Fernsehgeräte geklaut hatten, konnten fahndende Polizisten die beiden Tatverdächtigen unmittelbar danach in Tatortnähe festnehmen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatten die Diebe das Geschäft in der Frankfurter Straße gegen Viertel nach sechs abends betreten und die dortige Verkäuferin in ein Gespräch verwickelt. Im Rahmen dessen entwendete einer der Täter eine Fernseher-Wandhalterung im Wert von 300 Euro. Als die Verkäuferin den Diebstahl bemerkte, fertigte sie Bilder der Diebe und alarmierte die Kasseler Polizei. Die Beamten konnten in der nahegelegenen Heckerstraße die beiden osteuropäischen Tatverdächtigen binnen Minuten festnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass der 41-jährige Litauer mit ca. 3,6 Promille und der 23-jährige Pole mit 2,9 Promille vorläufigem Atemalkoholwert augenscheinlich dem Alkohol vor der Tat gut zugesprochen hatten. Auch das Diebesgut konnten die Polizisten in unmittelbarer Nähe des Festnahmeortes sicherstellen. Ein danach durchgeführter Abgleich mit den von der Zeugin gefertigten Fotos von den Dieben erhärtete den Verdacht gegen die Festgenommenen. Sie müssen sich nun einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls stellen.

