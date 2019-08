Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Linksabbieger stoßen auf Wilhelmshöher Allee zusammen: Beifahrerin leicht verletzt und 11.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Am gestrigen späten Dienstagabend kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw, die auf der Wilhelmshöher Allee jeweils nach links abbogen. Dabei wurden beide Wagen erheblich beschädigt. Die Beifahrerin eines Autos hatte sich leicht verletzt und wurde anschließend mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt ca. 11.000 Euro beziffert. Nach ersten Erkenntnissen war einer der beiden Fahrer, ein 22-Jähriger aus Kassel, beim Abbiegen offenbar zu weit nach rechts gefahren, weshalb es zu dem Zusammenstoß kam.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war es gegen 23:10 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der 22-Jährige war mit einem Mercedes auf der Wilhelmshöher Allee stadtauswärts unterwegs und bog nach links in die Landgraf-Karl-Straße. Dabei war er nach Zeugenangaben zu weit nach rechts geraten und mit dem Audi eines 46-Jährigen aus Kassel zusammengestoßen, der die Wilhelmshöher Alle entgegengesetzt befuhr und zur selben Zeit nach links in die Bremelbachstraße abbog. Der Mercedes war mit der Front in die rechte Seite des Audis gekracht. Die aus Kassel stammende 38-jährige Beifahrerin im Audi war dadurch leicht verletzt worden. Der Mercedes des 22-Jährigen war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen werden nun bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West geführt.

