POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht II - Führerschein beschlagnahmt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein zunächst unbekannter Fahrer eines blauen Opel fuhr Samstagnachmittag in der Haardter Straße gegen das Metalltor einer Feuerwehrzufahrt, so dass sich das verschlossene Tor durch die Beschädigung öffnete und ein Verschließen nicht mehr möglich war. Zudem wurde ein Metallschild verbogen. Ein Zeuge beobachtete den Vorgang und rief die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein 93-jähriger Mann aus Neustadt als Fahrer ermittelt. Die Unfallspuren am Fahrzeug passten zu dem beschädigten Metalltor. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Der Führerschein des Seniors wurde sichergestellt und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Diese prüft nun den Entzug der Fahrerlaubnis.

