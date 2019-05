Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht I - Zeugenhinweise führen zum Fahrer

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern Nachmittag beobachteten Zeugen, wie ein Autofahrer beim Ausparken in der Stiftstraße einen geparkten Renault streifte und dabei beschädigte. Der Fahrer wurde von den Zeugen angesprochen, verließ aber trotzdem den Unfallort, ohne die Personalien zu hinterlassen. Die Polizei ermittelte in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Polizeiinspektion Speyer einen 78-jährigen Mann aus Speyer. Die Unfallspuren an seinem Fahrzeug passten zu den Unfallspuren am geparkten Renault. Die Schadenshöhe beträgt ca. 700 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell