Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Dormagen-Horrem (ots)

Ein Leichtverletzter war die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen (07.10.) in Horrem. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 61-Jähriger mit seinem VW von der Straße "Am Rath" nach rechts auf die Heesenstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 30-Jährigen, der in diesem Augenblick auf dem Radweg entlang der Heesenstraße unterwegs war und die Einmündung passieren wollte. Rettungskräfte brachten den Radfahrer in ein Krankenhaus.

