Polizei Duisburg

POL-DU: Rahm: Graffiti-Sprüher gefasst

Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (30.08. - 31.08.) wurde die Polizei von einem aufmerksamen Zeugen auf vier Personen hingewiesen, welche die Wände einer Brückenkonstruktion der Autobahn A524 besprühten. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich die 16 sowie 29 Jahre alten Männer nicht mehr an der Unterführung, konnten aber im Rahmen der polizeilichen Fahndung in der Nähe des Tatorts angetroffen werden. Einer der Männer widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen, weswegen ihn die Beamten kurzzeitig zur Polizeiwache verbrachten, wo ihm aufgrund seines Alkoholisierungsgrades eine Blutprobe entnommen wurde. Neben den privatrechtlichen Schadenersatzforderungen erwartet die beiden Täter nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer Tatorte sowie der anderen an der Tat beteilgten Personen dauern an.

