POL-DU: Dellviertel: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Duisburg: Männer streiten sich - Kripo ermittelt

Am Freitagmorgen (30. August, 6:30 Uhr) haben sich zwei Männer vor dem Service Point am Duisburger Hauptbahnhof gestritten. Zunächst beschimpften sie sich verbal, dann schlug der tatverdächtige 35-Jährige zu. Dabei soll er auf seinen am Boden liegenden Kontrahenten eingetreten haben. Couragierte Zeugen gingen dazwischen und verhinderten dadurch Schlimmeres. Sie riefen Polizei und Rettungskräfte, die den 31-jährigen Mann sofort ins Krankenhaus brachten. Er wird intensivmedizinisch betreut. Lebensgefahr besteht zurzeit nicht. Das KK 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Mordkommission eingesetzt, die jetzt die Hintergründe der Tat überprüft. Den 35-jährigen stark alkoholisierten Mann ohne festen Wohnsitz nahmen die Beamten fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Wegen des Verdachts auf versuchten Totschlags soll er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. (stb)

