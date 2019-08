PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg von Montag, 26.08.2019

Limburg (ots)

1. Automatenaufbrecher festgenommen, Limburg, Rudolf-Schuy-Straße, Montag, 26.08.2019, 03:00 Uhr

(te)In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 03:00 Uhr, versuchten zwei männliche Personen einen Zigarettenautomaten mit Hilfe eines Trennschleifers gewaltsam zu öffnen. Ein 36-jähriger Zeuge hörte die Werkzeuggeräusche und informierte die Polizei. Noch in der Nähe des Automaten konnten die zwei 36- und 37-jährigen Tatverdächtigen festgenommen werden. Sie hatten einen Trennschleifer dabei. Zusätzlich wurden geringe Mengen Betäubungsmittel bei ihnen aufgefunden. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen übernommen.

2. Felgendiebe gescheitert, Bad Camberg, Ostpreußenstraße, Mittwoch, 21.08.2019, 15:30 Uhr bis Samstag, 24.08.2019, 12:30 Uhr

(te)In der Zeit von Mittwoch bis Samstag kam es zu einem versuchten Felgendiebstahl in der Ostpreußenstraße in Bad Camberg. Unbekannte Täter begaben sich hierzu an einen roten BMW, der im Hof des Privatgrundstückes abgestellt war. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Felgen zu lösen. Bei dem Versuch entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro am Fahrzeug. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Alkoholisierter Rollerfahrer verletzt sich, Runkel, Lahngasse / Zur Bleiche, Samstag, 24.08.2019, 18:43 Uhr

(te)Am Samstagabend, gegen 18:45 Uhr, verletzte sich ein alkoholisierter Rollerfahrer in Runkel. Im Kreuzungsbereich der Lahngasse und der Straße "Zur Bleiche" verlor der 38-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er erlitt mehrere Verletzungen am Körper. Außerdem entstand ein Schaden am Roller, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war. Bei dem 38-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von über 0,8 Promille festgestellt. Daraufhin wurde noch eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

4. Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz, Runkel, Im Langgarten (Parkplatz), Samstag, 24.08.2019, 19:00 Uhr bis 19:10 Uhr

(te)Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem REWE-Parkplatz in der Straße "Im Langgarten" in Runkel. Der silberne Renault Clio der Geschädigten wurde zuvor dort ordnungsgemäß abgestellt. Der Unfallverursacher beschädigte, vermutlich beim Ein- und Ausparken, das andere Fahrzeug im Bereich der hinteren Stoßstange. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

