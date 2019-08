PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 25.08.2019

Limburg (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Unfallort: 65618 Selters-Münster, Bezirksstraße / Neustraße Unfallzeit: Sonntag, 25.08.2019, 13:00 Uhr

Am Sonntagmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bezirksstraße / Neustraße in Münster. Eine 56jährige Frau aus Glashütten befuhr mit ihrem Pkw die Neustraße in Münster aus Richtung Vorderstraße kommend in Richtung Bezirksstraße. An der Kreuzung der Neustraße zur Bezirksstraße übersah sie nach derzeitigem Sachstand einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht, der 58jährige Motorradfahrer aus Kronberg schwer verletzt. Der Motorradfahrer wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Universitätsklinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 EUR geschätzt.

