PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 25.08.2019

Limburg (ots)

1. Brand von 180 Heu- und Strohballen

Ereignisort: 35781 Weilburg-Bermbach, Verlängerung der Hirschhäuser Straße - Wirtschaftsweg Richtung Hirschhausen Ereigniszeit: Sonntag, 25.08.19, 00:10 Uhr

Zur Ereigniszeit gerieten 130 Heu- und 50 Strohballen, welche unter einer Überdachung gelagert waren, in Brand. Zur Bekämpfung des Brandes wurden die Feuerwehren aus Weilburg, Bermbach, Kubach, Hirschhausen und Braunfels eingesetzt. Der Sachschaden wird auf ca. 6.500,-EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen betreffend die Brandursache aufgenommen.

In der Nähe des Brandes wurde ein Fahrzeug gesichtet. Der oder die Fahrer/in des o. a. Fahrzeuges sowie weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

2. Diebstahl von amtlichen Kennzeichen

Tatort: 65611 Brechen-Niederbrechen, Jahnstraße, Parkplatz zum Festplatz Tatzeit: Mittwoch, 21.08.2019 bis Donnerstag, 22.08.2019, 17:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten an einem geparkten Pkw, VW die amtlichen Kennzeichen DA-FI 692. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

