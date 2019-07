POL-AA: Ostalbkreis - Stand 09.30 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Unfallflucht I Aalen Am Freitagmorgen, gegen 06.20 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Radfahrer den Radweg in der Julius-Bausch-Straße in Richtung Kaufland. Plötzlich fuhr ein Pkw-Lenker aus der Einfahrt des Landratsamtes auf d8ie Straße ein und stieß mit dem Radfahrer auf dem Radweg zusammen. Der Fahrer des schwarzen Golfes fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 49-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Tel. 07361/524-0 zu melden.

Unfallflucht II Ellwangen Gegen 16.02 Uhr kam es auf der A7 bei Ellwangen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem niederländischen Wohnwagengespann und einem Lkw. Der 73-jährige Lenker des Gespanns wollte im Stau vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er den Lkw eines 55-Jährigen, der sich auf der linken Spur befand. Der Wohnwagen blieb am zunächst am Führerhaus des Lkw hängen und beschädigte anschließend die komplette rechte Seite der Plane. Dabei entstand ein Schaden von 5000 Euro an den Fahrzeugen. Der Niederländer setzte zunächst seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Verkehrspolizei konnte jedoch das Fahrzeug ermitteln.

Auffahrunfall Lorch Ein 68-Jahre alter VW-Lenker befuhr am Freitag, gegen 17.00 Uhr die B 297 in Richtung Lorch. Vor einer scharfen Haarnadelkurve musste vor ihm ein 50-Jähriger Opel-Fahrer abbremsen. Der 68-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 68-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand. Er musste sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5500 Euro.

Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt Schwäbisch Gmünd Am Freitagabend, gegen 19.12 Uhr, wollte ein 40-jähriger Jeep-Lenker aus einer Einfahrt in die Straße Pfeilhalde einfahren und übersah hierbei eine 56-jährige Radfahrerin und einen 56-jährigen Radfahrer, die auf dem Radweg fuhren. Die 56-Jährige wollte dem Jeep ausweichen und stürzte dabei. Der Radfahrer leitete eine Vollbremsung ein und kam ebenfalls zu Fall. Dabei wurden beide leicht verletzt. Sie wurden in eine Klinik erstversorgt.

Pkw überschlagen Ellenberg Ein 36-jähriger Wohnmobil-Lenker befuhr am Freitag, gegen 19.04 Uhr die A7 in Richtung Ellwangen. auf Höhe Ellenberg kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend kippte der Pkw auf die Fahrerseite. Der 36-Jährige wird hierbei schwer verletzt. Die A7 musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Wohnmobils bis 22.00 Uhr voll gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Ellwangen und Fichtenau waren mit 30 Mann und 7 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit einem Hubschrauber und 2 Fahrzeugen im Einsatz. Am Wohnmobil entstand ein Schaden von 12000 Euro.

