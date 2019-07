Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reizgas versprüht, Unfälle & Mädchen betatscht - Geschädigte gesucht

Rems-Murr-Kreis (ots)

Winnenden: Reizgas versprüht

Zwei bislang unbekannte Männer begaben sich am Donnerstag gegen 16 Uhr in ein Bürogebäude im Steinbeisweg. Beim Betreten eines Büros im ersten Stock versprühten sie unvermittelt einen unbekannten Reizstoff und schlugen auf einen 34-jährigen Beschäftigten ein. Danach warfen die Angreifer Computer und Büromaterial zu Boden und rannten dann weg. Der 34-jährige Mann wurde bei dem Angriff am Hinterkopf verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die anderen beiden Angestellten wurden lediglich leicht durch das Reizgas an den Augen verletzt. Von den beiden Angreifern liegt lediglich folgende Beschreibung vor:

Beide waren schwarz gekleidet und trugen Wintermützen. Ein Tatverdächtiger war ca. 170 und einer 180cm groß.

Die Ermittlungen zum Vorfall und zu den noch unklaren Hintergründen hat die Kripo Waiblingen übernommen. Hierzu werden Anwohner oder Passanten gebeten, denen am Donnerstagnachmittag die beiden Männer im Vorfeld der Tat oder bei der Flucht aufgefallen sind, sich mit der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/9500 in Verbindung zu setzen.

Backnang: Nach rechts abgekommen

Eine 34-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr die Straße "Wanne" und kam nach der Einmündung Kuchengrund nach rechts ab. Dort kollidierte sie mit einem dort geparkten Wohnwagen. Hierbei entstand 8000 Euro Sachschaden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Fellbach: Unfall auf B 14

7000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag gegen 6.30 Uhr ereignete. Eine 45-jährige Motorradfahrerin befuhr die B 14 in Richtung Stuttgart und erkannte vor der Ausfahrt Fellbach Süd zu spät das abbremsen eines Pkw Suzuki. Die Motorradfahrerin blieb unverletzt.

Waiblingen: Mädchen betatscht - Geschädigte gesucht

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 1.45 Uhr, wie ein unbekannter Mann bei der Erleninsel im Bereich des dortigen Bädertörle im Rahmen des Altstadtfests einem Mädchen an die Brust fasste. Ein Zeuge, der die Tat beobachtete und den Tatverdächtigen ca. 1 Stunde später wiedererkannte, verständigte umgehend die Polizei. Diese stellte in der Folge die Personalien des Verdächtigen fest. Da bislang die Geschädigte sich noch nicht bei der Polizei meldete wird diese gebeten, sich zur Klärung des Vorfalls bei der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 zu melden.

Leutenbach: Auffahrunfall im Tunnel

Auf der linken Fahrspur im Leutenbachtunnel in Richtung Backnang ereignete sich am Freitag gegen 13.45 Uhr ein Auffahrunfall. Eine Fahrerin eines Ford Fiestas erkannte zu spät einen Rückstaut und fuhr einem Pkw Mitsubishi hinten auf. In diesem Fahrzeug wurde die Autofahrerin beim Aufprall leicht verletzt. An den Autos, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17000 Euro. Derzeit ist die Unfallstelle einspurig passierbar. Der Rückstau im Berufsverkehr reicht bis nach Waiblingen zurück (Stand 15 Uhr).

