Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeubrand, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Plastiktüte bringt Radfahrer zu Sturz

Leichte Verletzungen hat am Freitagmorgen 25 Jahre alter Radfahrer erlitten. Er war um 08:05 Uhr in der Ziegelstraße bergabwärts unterwegs, als er sich wegen eines vorbeifahrenden Fahrzeugs erschreckte. Da er mit einer Hand eine Plastiktüte hielt, verlor er die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert.

Stödtlen: Unfallflucht durch Lkw

Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker hat zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen auf der Kreisstraße 3212 einen Fremdschaden von circa 2.000 Euro angerichtet. Der Lkw-Lenker wollte auf Höhe des Industriegebiets im Lachfeld offensichtlich wenden und beschädigte hierbei eine Schutzplanke und einen Pfosten für ein Verkehrsschild. Wer in diesem Zeitraum ein Wendemanöver beobachtet hat und Angaben zum Fahrzeug oder Fahrer machen kann, wird gebeten sich beim Polizeiposten Tannhausen, Telefon: 07964/330001 zu melden.

Heubach: Pkw-Brand

In der Rosensteinstraße ist am Freitag, gegen 13:20 Uhr auf dem Gelände einer Gärtnerei ein Pkw in Brand geraten. Der ältere Pkw, Daimler war vermutlich infolge eines technischen Defekts in geparktem Zustand in Brand geraten. Ein Zeuge bekämpfte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand, bis diese noch die restlichen Glutnester löschte. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert.

