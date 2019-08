Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Straße mit Rennpiste verwechselt

Am Freitag (30. August) haben Polizisten des Verkehrsdienstes auf der Mannesmannstraße Geschwindigkeit kontrolliert. Als sich der Fahrer eines schwarzen Mercedes CLK 320 gegen 9 Uhr der Kontrollstelle in Fahrtrichtung Uerdinger Straße näherte, staunten die Beamten nicht schlecht. Bei erlaubten 50 km/h raste der 25-Jährige mit über 128 km/h die Straße entlang. Als die Ordnungshüter ihn zur Rede stellten, räumte er ein, dass er wohl etwas zu schnell unterwegs war. Die Spritztour hat Konsequenzen: Weil er abzüglich einer Toleranz von 4 km/h die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 74 km/h innerorts überschritt, erwarten den Verkehrsrowdy mindestens ein Bußgeld von 680 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit sind eine der Hauptunfallursachen. Durch die Kontrollen sollen motorisierte Verkehrsteilnehmer für das Thema und die Gefahren sensibilisiert werden. (dab)

