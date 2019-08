Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Männer streiten sich ums Handy

Duisburg (ots)

Auf dem Harry-Epstein-Platz hat sich am frühen Donnerstagabend (29. August, 17:45 Uhr) eine Gruppe von insgesamt neun Männern im Alter von 21 bis 32 Jahre gestritten. Zeugen hatten beobachtet, dass die Männer zunächst verbal und dann mit Fäusten sowie Gürteln aufeinander losgingen und riefen die Polizei. Mit mehreren Streifenwagen trafen die Beamten wenige Minuten später vor Ort ein. Sie trennten die immer noch lautstark schimpfenden und aggressiven Männer voneinander. In den Gesprächen stellte sich heraus, dass der Streit sich um ein Mobiltelefon drehte. Vier Männer aus der Gruppe (25, 26, 27 und 28 Jahre) hatten schon am Nachmittag (14:30 Uhr) einen Polizeieinsatz in einer Gaststätte an der Claubergstraße ausgelöst. Dabei soll ein 26-Jähriger einem 27-Jährigen das Handy abgenommen haben. Stunden später habe man sich dann auf dem Harry-Epstein-Platz zur Handyübergabe verabredet. Dabei eskalierte der Streit erneut. Die Polizisten konnten vor Ort neun Männer identifizieren, die mit den Streitigkeiten zu tun haben. Drei von ihnen (21, 25, 26) brachten die Beamten zur Beruhigung ins Gewahrsam. Der Rest erhielt Platzverweise. Alle neun müssen sich mit einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung auseinandersetzen. (stb)

