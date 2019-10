Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach zwei Autobränden

Grevenbroich (ots)

Am Freitagabend (04.10.), gegen 21:00 Uhr, wurde ein brennendes Auto in einem Parkhaus am Ostwall gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der geparkte BMW wurde durch die Flammen beschädigt und durch die Polizei sichergestellt.

Am späten Sonntagabend (06.10.), gegen 23:15 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Pkw an der Straße "Elsener Haus" gerufen. Dort stand ein geparkter Skoda am Straßenrand in Flammen. Ein Abschleppdienst entfernte den Wagen von der Örtlichkeit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung kann in beiden Fällen bislang nicht ausgeschlossen werden.

Sofern Anwohner oder Passanten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden sie um einen Anruf bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131 3000 gebeten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell