Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Erwischt

Am Samstagmorgen (19.10.2019, gegen 09:40 Uhr) kam es an der Einmündung Gladbacher Straße/Amselstraße in Angelsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein 41jähriger Elsdorfer übersah einen 30jährigen Mann aus Bergheim, der mit seinem Pkw auf der vorfahrtberechtigten Gladbacher Straße in Richtung Elsdorf fuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Wagen des 41jährigen und stieß gegen ein geparktes Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pkw des 30jährigen Bergheimers seit März diesen Jahres nicht die erforderliche Haftpflichtversicherung besaß. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (ms)

