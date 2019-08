Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Ursache Wespenstich? Motorradfahrer fällt plötzlich um

Odenthal (ots)

Am Montagmorgen (26.08.) stürzte ein 64-jähriger Leverkusener gegen 9:45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hauptstraße, unmittelbar vor der Einmündung in die Altenberger-Dom-Straße, auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in eine Leverkusener Klinik.

Eine Zeugin beobachtete, wie der Kradfahrer auf dem Seitenstreifen stand und plötzlich umfiel. Weiter berichtete sie, dass eine Wespe aus seinem Helm geflogen sein soll. Eine spätere Befragung des 64-Jährigen bestätigte die Vermutung - bereits in Blecher war die Wespe unter den Helm geflogen und stach in den Hals. Gerade als er sein Motorrad abstellen wollte, verlor er plötzlich das Bewusstsein. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro. (ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell