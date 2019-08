Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - schwerer Unfall in Schanze

Kürten (ots)

Bei einem Abbiegeunfall sind am Montagnachmittag (26.08.) zwei Menschen verletzt worden.

Ein 27-jähriger Kürtener war um 15:45 Uhr mit seinem Ford von Bechen in Richtung Eikamp unterwegs. In Schanze wollte er nach links in Richtung Spitze abbiegen.

Gleichzeitig stand eine 42-jährige Bergisch Gladbacherin mit ihrem Opel auf der Bechener Straße. Sie wollte nach links in Richtung Eikamp abbiegen. Der Kürtener wollte ihr das Abbiegen ermöglichen und gab ihr ein Handzeichen. Sie lehnte jedoch ab und der 27-Jährige bog nach links ab, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten.

Der Fiesta krachte dabei in einen Daimler, mit dem ein 75-jähriger Bergisch Gladbacher in Richtung Bechen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Daimler in den stehenden Corsa geschleudert.

Die 17-jährige Beifahrerin in dem Corsa erlitt leichte und die 29-jährige Beifahrerin in dem Fiesta erlitt schwere Verletzungen. Die Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst an der Unfallstelle und brachten sie danach in ein Bergisch Gladbacher Krankenhaus. Die Autos wurden zum Teil erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt. Die Straßensperrung konnte gegen 17:30 Uhr aufgehoben werden.

Der Kürtener räumte während der Unfallaufnahme ein, am Sonntag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Vortest bestätigte diese Angaben. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren. (rb)

