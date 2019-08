Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeug aus Handwerker-PKW gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Von Montag auf Dienstag (27.08.) brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 06:30 Uhr in der Handstaße den Kofferraum eines weißen Fiat Doblo auf und entwendeten eine bislang noch unbestimmte Menge an Werkzeugen aus dem Fahrzeug.

Die Polizei RheinBerg bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

