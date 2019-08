Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Leonberg; Verkehrsunfall in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Reifen zerstochen

Ein bislang unbekannter Täter trieb zwischen Samstag 15.00 Uhr und Montag 12.30 Uhr in der Bahnhofstraße, die sich im Tatortbereich parallel zur Mühlstraße in Leonberg befindet, sein Unwesen. An einem Opel Corsa, der im Bereich eines Wohnhauses auf einem privaten Stellplatz abgestellt war, zerstach der Unbekannte alle vier Reifen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Radfahrer leicht verletzt

Ein leicht verletzter Radfahrer und ein Sachschaden von rund 1.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 22.50 Uhr auf der Sindelfinger Straße in Böblingen ereignete. Ein 24-Jähriger war mit einem Hyundai auf der Sindelfinger Straße in Richtung Sindelfingen unterwegs und wollte nach rechts in die Leibnizstraße einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit, den parallel auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden 22-jährigen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer flog über die Motorhaube und stürzte dann auf den Asphalt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten anschließend in ein Krankenhaus.

