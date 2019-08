Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Gegenverkehr nicht beachtet; Korntal-Münchingen, Münchingen: Zusammenstoß zwischen Überholer und Linksabbieger

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Gegenverkehr nicht beachtet

Am Montag gegen 15.45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Renault-Fahrer die B295 in Fahrtrichtung Ditzingen. Beim Linksabbiegen in die Calwer Straße übersah er einen entgegenkommenden Smart, der von einer 51-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wird die 51-Jährige leicht verletzt. Am Renault entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro, am Smart von etwa 6.000 Euro.

Korntal-Münchingen, Münchingen: Zusammenstoß zwischen Überholer und Linksabbieger

Eine 60-jährige Hyundai-Fahrerin war am Montag gegen 13.45 Uhr auf der K1690 von Hemmingen in Richtung Münchingen unterwegs. Kurz nach der Zufahrt zum Golfplatz Nippenburg blinkte sie nach links und bog in einen Feldweg ab. In diesem Moment setzte ein 60-jähriger Audi-Fahrer, der sich zwei Fahrzeuge hinter dem Hyundai befand, zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden in den Acker abgewiesen. Die Hyundai-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

