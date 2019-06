Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Tierheim

Soest (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in das Tierheim am Birkenweg ein. Die Diebe hebelten zunächst das Eingangstor auf. Anschließend schlugen sie eine Scheibe ein um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Hier wurden alle Räume durchsucht. Nach erstem Anschein wurde nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tierheims bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

