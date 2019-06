Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Aktionstag Fahrrad und Pedelec

Kreis Soest (ots)

Auch wenn das Wetter am Montagmorgen dafür sorgte, dass nicht viele Radfahrer unterwegs waren, blieb der Aktionstag der Polizei trotzdem nicht unbemerkt. Die beiden Infostände in der Lippstädter Innenstadt und am Möhnesee wurden von vielen Bürgern besucht. Besonders das Thema Fahrradhelm und Pedelec war bei allen Gäasten stark gefragt. Wie man sein teures Rad dann auch gegen Diebstahl sichern sollte, konnten die Kollegen der Kriminalprävention dann auch deutlich machen. Bei den Kontrollen im ganzen Kreisgebiet stellten die Beamten fest, dass sich viele Radler auch an die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung hielten. 87 Radfahrer und 26 Pedelecfahrer mussten jedoch angehalten und auf ihr Fehlverhalten hingewiesen werden. 22 Zweiradfahrer waren in der falschen Richtung auf dem Radweg unterwegs. Mit allen Kontrollierten wurden präventive Gespräche geführt. Die Meisten waren dabei recht einsichtig und vor allem darauf bedacht, sich sicher im Straßenverkehr zu Verhalten. Auffällig war auch, dass immer mehr Menschen zum Radfahren einen Helm tragen. Dieser verhindert keine Unfälle kann aber unter Umständen vor schweren Verletzungen schützen. "Mit dieser landesweiten Aktion haben wir sicherlich einen guten Beitrag zur Verkehrssicherheit beigesteuert. Wir wollen auch in Zukunft für Rücksichtnahme und korrektes Verhalten bei Zweiradfahrern werben. Uns ist wichtig, dass Sie sicher nach Hause kommen." so die Leiterin der Direktion Verkehr, Polizeirätin Marion Rumprecht. (lü)

