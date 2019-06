Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zwei Leichtverletzte

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 22:20 Uhr, kam es an der Kreuzung B 55/ Lippestraße/Lipperoder Straße zu einem Unfall. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Lippstadt war mit ihrem Fiat 500 auf der Lippestraße unterwegs. Sie beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die B55 abzubiegen. Dabei schätzte sie das entgegen kommende Fahrzeug einer 52-jährigen Frau aus Delbrück falsch ein. Es kam zur Kollision des Fiats mit dem VW Golf. Dabei wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden von etwa 27000,- EUR. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell