Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Körperliche Auseinandersetzung

Lippstadt (ots)

Am Montag, gegen 19:05 Uhr, kam es am Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Polizeistreife wurde von einem Passanten am Kreisverkehr darauf aufmerksam gemacht, dass in dem gerade davonfahrenden Fahrzeug eine Waffe wäre. Die Polizisten konnten den Mercedes kurz darauf am Busbahnhof kontrollieren. Im Inneren des Fahrzeugs befand sich eine Schreckschusswaffe für die der 37-jährige Fahrzeuginsasse aus Herzebrock einen kleinen Waffenschein besaß. Er und sein 23-jähriger Mitfahrer gaben an, kurz vorher am Kreisverkehr angegriffen worden zu sein. Eine Gruppe von sechs bis acht Fremden sei auf sie zugekommen und hätte nach ihnen geschlagen und getreten. Dabei wurde der 23-jährige leicht verletzt. Beide gaben an die Täter nicht zu kennen und dass es keinen Anlass für die Attacke gegeben hat. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können. Eine Fahndung nach den Tätern blieb am Abend ohne Erfolg. Die Schreckschusswaffe wurde mit Einverständnis des Besitzers orerst sichergestellt. (lü)

