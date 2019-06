Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Schmerlecke - Im Feld gelandet

Erwitte (ots)

Am Montag, um 09:30 Uhr, kam es auf der Seringhauser Straße zu einem Unfall. Ein 76-jähriger Mann aus Anröchte war mit seinem Ford Fiesta in Richtung Soester Straße unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr er geradeaus und landete in einem Feld. Wie es zu dem Unfall kam ist nicht bekannt. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 1500,- Euro geschätzt. (lü)

