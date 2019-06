Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Énse-Bittingen - Radfahrer verletzt

Ense (ots)

Am Sonntag, um 12:34 Uhr, kam es auf dem Bittinger Haarweg zu einem Unfall. Ein 61-jähriger Radfahrer aus Arnsberg war mit seinem Fahrrad auf dem Bittinger Haarweg in Richtung Soest unterwegs. Er wurde von einem 58-jährigen Motorradfahrer aus Bergkamen überholt. Dabei hielt der Motorradfahrer nicht genügend Abstand vom Radler. Er touchierte den Arm des Arnsbergers. Dieser stürzte zwar nicht, wurde jedoch durch die leichte Kollision verletzt. Er musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell