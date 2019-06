Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei sucht Unfallflüchtigen

Werl (ots)

Am Montagmorgen, um 04:49 Uhr, kam es an der Ecke Hellweg/Sankt-Georg-Straße zu einem Unfall. Ein 37-jähriger Werler überquerte zu Fuß den Kreuzungsbereich. Dabei wurde er von einem vermutlich silbernen Pkw erfasst und schwer verletzt. Das unbekannte Auto war stadteinwärts auf dem Hellweg unterwegs. Nach der Kollision fuhr der Unfallflüchtige in die Sankt-Georg Straße ein. Er stoppte nicht um sich um den schwer verletzten Fußgänger zu kümmern. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen genommen. (lü)

