Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Blindenschule

Soest (ots)

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Sonntagabend kam es an der Blindenschule am Hattroper Weg zu einem Einbruch. Unbekannte Täter schlugen ein Fenster an der Rückseite eines Gebäudes ein. Sie stiegen in den dahinter liegenden Raum ein und durchwühlten ihn. Ob die Täter dabei etwas erbeuteten, konnte noch nicht festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

