Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Motorradfahrer verletzt

Möhnesee (ots)

Am Sonntag, um 18:45 Uhr, kam es vor Haus Delecke zu einem Unfall. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Lünen war mit seinem VW Eos auf der Linkstraße in Richtung Delecke unterwegs. Er beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dazu musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender, 32-jähriger Motorradfahrer aus Unna, erkannte das zu spät. Er fuhr auf den VW auf und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3500,- EUR geschätzt. (lü)

