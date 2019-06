Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Werl - Einbrüche in Postfilialen

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 18:30 Uhr bis Samstag, 08:40 Uhr in die Postfiliale in der Breiten Straße in Westönnen ein. Ein Fenster auf der Ostseite des Gebäudes, in dem die Räumlichkeiten der Volksbank und der Post untergebracht sind, wurde gewaltsam geöffnet und als Einstieg genutzt. Im Innenraum wurden Schubladen und sonstige Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde eine größere Anzahl Briefmarken sowie Bargeld. Ebenso wurde die Polizei am Freitag gegen 23.20 Uhr in Büderich aufgrund verdächtiger Geräusche aus der Postfiliale an der Kunibertstraße alarmiert. Unbekannte Einbrecher hatten hier die Eingangstür der Filiale aufgebrochen, die Innenräume durchsucht und ebenfalls Bargeld und Briefmarken gestohlen. Die Täter konnten noch vor Eintreffen der Beamten unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

Möhnesee - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstagmittag ereignete sich gegen 12:35 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich Haarweg / Echtroper Weg, bei dem ein 67-jähriger Autofahrer aus Möhnesee leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der Mann aufgrund einer allergischen Reaktion infolge eines Insektenstichs die Kontrolle über seinen Suzuki, als er auf dem Haarweg von Echtrop in Richtung Ense unterwegs war. Kurz hinter dem Einmündungsbereich Daimlerweg / Echtroper Weg kam er zunächst nach rechts und im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr auf einer Länge von ca. 200 Meter ein Getreidefeld und kam vor einem Baum des sich anschließenden Waldstücks zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus verbracht und der beschädigte Pkw abgeschleppt. (sn)

Warstein-Sichtigvor - Firmeneinbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Fensterbaufirma an der Fritz-Josephs-Straße am Ortsausgang von Sichtigvor in Richtung Allagen eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Werk- und Lagerräumen durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür. Aus der Lagerhalle wurden diverse, hochwertige Werkzeuge sowie ein Firmenfahrzeug entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kleintransporter des Herstellers Iveco mit Firmenaufschrift und dem Kennzeichen SO-HS103. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Warstein unter der Rufnummer 02902-91000 entgegen. (sn)

Geseke - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Salzkottener Straße in Geseke zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 38-jährige Frau aus Salzkotten verletzt wurde. Sie war mit ihrem Mercedes gegen 01:20 Uhr in Richtung Salzkotten unterwegs, als ihr von einem 25-Jährigen Geseker an der Einmündung Stalper Weg kurz vor der Kreisgrenze die Vorfahrt genommen wurde. Der Geseker wollte mit seinem Opel vom Stalper Weg nach links auf die Salzkottener Straße einbiegen und übersah die herannahende Mercedesfahrerin. Durch die Kollision wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. (sn)

Bad Sassendorf - Kleinkind von Krankenfahrstuhl verletzt

Ein 95-jähriger Mann aus Bad Sassendorf überquerte am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr mit seinem elektrobetriebenen, vierrädrigen Krankenfahrstuhl den Jahnplatz in Bad Sassendorf. Als er sich in Höhe des dortigen Wasserspiels befand, lief ihm unvermittelt ein 2-jähriges Kind vor das Fahrzeug. Der Senior hatte keine Möglichkeit, rechtzeitig bremsen und überrollte das Kind. Anwesenden Passanten gelang es, das Fahrzeug anzuheben und das verletzte Kind zu befreien. Das Mädchen wurde mit Prellungen und Schürfwunden in ein Krankenhaus verbracht. (sn)

