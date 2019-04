Polizei Duisburg

POL-DU: Tötungsdelikt

Moers (ots)

Am Samstag, 06. April 2019, gegen 21:46 Uhr, kam es in den Räumlichkeiten des Moulin Rouge auf der Straße Am Jungbornpark in Moers-Repelen zu einem Streit zwischen einer 31-Jährigen und ihrem 46-Jährigen ehemaligen Lebensgefährten aus Duisburg. In der Folge stach dieser mit einem Messer auf die 31-Jährige sowie auf eine weitere anwesende 38-Jährige ein. Beide Opfer konnten sich in einen nahegelegenen Imbiss flüchten und wurden nach notärztlicher Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Trotz sofort eingeleiteter Notoperation verstarb die 38-Jährige. Die 31-Jährige verblieb mit schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort, konnte jedoch wenig später festgenommen werden. Ein Haftbefehl wird beim zuständigen Amtsgericht beantragt. Die zuständige Mordkommission der Polizei Duisburg ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell