Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Trunkenheitsfahrt endet an Laterne

Duisburg (ots)

Die Alkoholfahrt eines 39-jährigen Bochumers endete gestern in den frühen Morgenstunden (06.04.2019,04:20 Uhr) an einer Laterne. Einer Streifenwagenbesatzung fiel ein schwarzer Seat auf, welcher mit qualmendem Motorraum und ausgelösten Airbags auf der Mittelinsel der Ruhrorter Straße, in Höhe der Einmündung Rheinanlagen stand. Der Fahrer des Wagens wirkte deutlich desorientiert und gab an Beruhigungsmittel eingenommen zu haben. Zudem stand der Mann auch noch unter Alkoholeinfluss, was im Anschluss zu einer Blutprobenentnahme und Strafanzeige führte.

