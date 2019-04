Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Straßenbahn gegen Pkw - zwei Verletzte

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Duisburg (ots)

Am Freitag (5. April) kam es um 11:45 Uhr auf der Düsseldorfer Straße zu einer Kollision zwischen einer schwarzen Mercedes A-Klasse und einer Straßenbahn der Duisburger Verkehrsgesellschaft (Linie U79). Als die verständigten Polizisten eintrafen, stand der linksseitig beschädigte Pkw quer zur Fahrbahn unmittelbar vor der Straßenbahn. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 50-jährige Fahrzeugführer mit seinem Auto die Düsseldorfer Straße in Richtung Innenstadt. Auf der Rückbank saß zu dem Zeitpunkt ein weiterer Mann (21). Aus noch ungeklärter Ursache verließ der Mercedes im Bereich einer Star-Tankstelle die Fahrbahn und geriet auf das in die Straße eingelassene Gleisbett. Eine Straßenbahn, die zu dem Zeitpunkt in Richtung Innenstadt fuhr, erfasste daraufhin den Pkw und schob ihn mehrere Meter vor sich her. Der Straßenbahnfahrer (38) leitete eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Zwei Rettungswagen brachten die Pkw-Insassen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die Fahrgäste der betroffenen Straßenbahn hatten sich bei Eintreffen der Polizei bereits entfernt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Gegen den Fahrzeugführer leiteten die Beamten ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ein. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell