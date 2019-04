Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Trickdiebe bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (3. April) klingelten zwei Unbekannte gegen 14 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin auf der Wanheimer Straße. Die Männer gaben sich als Mitarbeiter der Wohnungsverwaltung aus und wollten etwas ausmessen. Während einer die 72-Jährige im Esszimmer ablenkte, ging der andere zielstrebig ins Schlafzimmer und schloss die Türe hinter sich. Erst nachdem die Trickdiebe die Wohnung nach 30 Minuten verlassen hatten, fiel Rentnerin auf, dass Bargeld fehlte. Ein Tatverdächtiger soll 30 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß sein. Er hat eine schlanke Statur, trug eine dunkelblaue Softshelljacke mit rot-weißem Emblem am Oberarm. Der zweite Tatverdächtige, der sich im Schlafzimmer aufhielt, war circa 1,75 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Er hat dunkles, auffällig krauses Haar und trug eine blaue Softshelljacke und eine graue Hose. Beide sprachen akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 32 unter 0203-280-0.

Die Polizei bittet ältere Menschen besonders aufmerksam zu sein. Als Angehöriger und Familienmitglied empfehlen wir: Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern oder älteren Verwandten über die Gefahren, die von Trickdieben ausgehen können. Im Internet gibt es auf den Seiten https://www.polizei-beratung.de viele Hinweise, wie sich Senioren schützen können. Die beiden Broschüren "Sicher Leben" und "Sicher zu Hause" können Interessenten dort herunterladen. Ausführlich beraten werden Sie auch durch das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention/ Opferschutz des Polizeipräsidiums Duisburg unter 0203-280-4254. (dab)

Generell gilt: - Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung. - Vergewissern Sie sich bei Ihrem Vermieter: Handwerkertermine oder andere Termine müssen angekündigt werden. - Sehen Sie sich Besucher vor Einlass in die Wohnung durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und nutzen Sie Ihre Türsprechanlage. - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen. Bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei an.

