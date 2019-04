Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Folgemeldung - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Polizei nimmt mehrere Tatverdächtige wegen des Verdachts des bewaffneten Raubes auf die Tierklinik fest

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (3. April) durchsuchte die Polizei in den frühen Morgenstunden insgesamt acht Wohnungen im Stadtgebiet und nahm anschließend fünf Tatverdächtige vorläufig fest: Die Männer stehen im Verdacht, an dem bewaffneten Raubüberfall auf die Duisburger Tierklinik im vergangenen Monat beteiligt gewesen zu sein. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler unter anderem einen Schlagstock, Sturmhauben und Utensilien zum Betäubungsmittelkonsum. Nach Vernehmungen der Beschuldigten wurde ein Beschuldigter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Die weiteren Beschuldigten wurden entlassen.

Drei anderen Tatverdächtigen (17, 18, 21 Jahre alt) war die Kriminalpolizei bereits in der vergangenen Woche auf die Spur gekommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg war das Trio einem Haftrichter des Duisburger Amtsgerichts vorgeführt worden und sitzt bereits wegen des Verdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft.

Am 6. März waren gegen 19:00 Uhr drei Bewaffnete in die Tierklinik auf der Wintgensstraße eingedrungen (wir berichteten) und bedrohten die Anwesenden und Personal der Klinik mit Schlagstöcken und einer Pistole. Sie erbeutete die Tageseinnahmen der Klinik sowie die Geldbörse einer Kundin und flüchtete anschließend in einem grauen Renault Twingo. Das Fluchtfahrzeug war später am Stadtrand verlassen aufgefunden worden. (dab)

Unsere bisherige Berichterstattung zu dem Sachverhalt ist über den nachfolgenden Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4211562

