Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Schüsse am Altmarkt - Polizei findet Platzpatronenhülsen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch (3. April) gegen 21:15 Uhr mit einer silbernen Waffe am Hamborner Altmarkt in Richtung eines Mannes (37) geschossen. Er wurde nicht getroffen oder verletzt. Anschließend rannte das Duo weg. Rund eine Stunde später alarmierte er gemeinsam mit einem Freund (41) die Polizei. Die Uniformierten konnten mehrere Hülsen sicherstellen, bei denen es sich nach erster Einschätzung um Platzpatronenhülsen handelt. Gegen 20:50 Uhr hatte ein Passant bereits die Polizei wegen Knallgeräuschen am Hamborner Altmarkt gerufen. Anschließend sollen mehrere Personen weggerannt und weggefahren sein. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang gibt und hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (JG)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell