Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Polizisten nehmen flüchtigen Einbrecher fest

Duisburg (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Mittwoch (3. April, 21:50 Uhr) zwei Einbrecher mit Taschenlampen in einem Jugendzentrum auf der Mündelheimer Straße beobachtet. Als die alarmierten Streifenwagenbesatzungen eintrafen, flüchtete das Duo erst in den Garten und dann in Richtung Sportcenter. Einen der beiden konnten die Polizisten festnehmen. Der 15-Jährige hatte einen Teil der Beute - eine Digitalkamera - noch dabei. Seine Mutter durfte ihn gegen 23:30 Uhr auf der Wache abholen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Einbruchs aufgenommen. Den zweiten, noch unbekannten Täter sucht die Polizei jetzt. Er ist circa 1,70 Meter groß, schlank und hatte eine schwarze Jacke sowie einen roten Kapuzenpullover an. Hinweise nimmt das KK 14 unter 0203 280-0 entgegen. (JG)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell