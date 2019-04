Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Trickdiebe stehlen Geldkassette

Duisburg (ots)

Weil zwei falsche Handwerker unbedingt die Raumtemperatur messen müssen, ließ eine Seniorin am Mittwoch (3. April, 13 - 13:30 Uhr) die Männer in ihre Wohnung auf der Großenbaumer Allee. Während der eine die 81-Jährige in der Küche in ein Gespräch verwickelte, ging der andere in ihr Schlafzimmer. Nachdem das Duo gegangen war, bemerkte die Frau, dass ihre Geldkassette samt Familienbuch weg ist. Beide Männer sind um die 30 Jahre alt und hatten kurze, dunkle Haare. Einer ist 1,70 Meter groß, schlank und hatte schwarze Kleidung an. Der andere ist 1,80 Meter groß, korpulent und trug eine blaue Jacke. Wer die beiden Unbekannten im Bereich der Großenbaumer Alle / Altenbrucher Damm gesehen hat, meldet sich bitte beim KK 32 unter 0203 280-0. (JG)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell