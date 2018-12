POL-UN: Selm - Verkehrsunfallflucht

Selm (ots) - Am 04.12.2018 gegen 06:10 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Könzgem Straße. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer überholte bei Dunkelheit auf der sehr schmalen Fahrbahn den grauen Pkw Opel Meriva eines 63jährigen Emsdetteners. Dabei stieß der Unfallfahrer mit der rechten Fahrzeugseite gegen die linke Fahrzeugseite des Opels. Anschließend beschleunigte er stark und entfernet sich zügig in Fahrtrichtung Kreisstraße, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht wird ein weißes Fahrzeug mit Lünener Kennzeichen, das einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite aufweist. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Werne entgegen.

