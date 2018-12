Kamen (ots) - Am 04.12.2018 in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 21:00 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter durch die Balkontür Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lortzingstraße. Der Einbrecher entwendete Schmuck und flüchtete wieder über den Balkon.

In der Nacht zu Dienstag, 04.12.2018 versuchten sich bislang unbekannte Täter vergeblich Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kalthof zu verschaffen. Entsprechende Hebelspuren waren am Fenster erkennbar.

In der Nacht zu Mittwoch, 05.12.2018 brachen unbekannte Täter in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Heidestraße in Methler ein. Es wurde 90qm Echtholzparkett, 6 Eimer Wandfarbe sowie diverses Werkzeug entwendet.

Am Dienstag, 04.12.2018 wurde festgestellt, dass ein Stahlmattenzaun eines Mehrfamilienhauses an der Hansastraße durch bislang unbekannte Täter beschädigt worden war. An zwei Elementen wurden mehrere Tellergroße Stücke augenscheinlich mit einem Bolzenschneider oder ähnlichen Werkzeug heraus geschnitten. An mehreren Pfosten wurde zudem silberner Sprühlack festgestellt.

Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307/921-3220 oder 921-0 entgegen.

