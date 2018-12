Holzwickede (ots) - Am Mittwoch, 05.12.2018 frühmorgens gegen 06:00 Uhr befuhren ein 65-Jähriger Pkw-Fahrer aus Iserlohn und eine 18-Jährige Pkw-Fahrerin aus Unna hintereinander die Kleistraße in Holzwickede in Fahrtrichtung Unna. Plötzlich kam ihnen ein dunkler Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit auf ihrer Fahrspur entgegen. Der 65-Jährige versuchte zwar auszuweichen, sein Pkw wurde jedoch an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrerfenster zersplitterte komplett und der linke Außenspiegel wurde abgerissen. Der nachfolgende Pkw der 18-Jährigen wurde leicht beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort in Fahrtrichtung Opherdicke, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Am Unfallort wurde der linke Außenspiegel des Unfallverursachers aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303/921-3120 oder 921-0 entgegen.

