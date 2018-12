POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall - Pkw landete im Vorgarten, Fahrzeugführerin leicht verletzt

181205 VU Bergkamen Bild-Infos Download

Bergkamen (ots) - Am Mittwoch, 05.12.2018 gegen 10:00 Uhr befuhr ein 82-jähriger Bergkamener mit seinem Pkw die Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Eichendorffstraße. Im Kreuzungsbereich Heinrichstraße/ Eichendorffstraße / Wilhelm-Leuschner-Straße gewährte er zunächst mehreren aus der Heinrichstraße kommenden Fahrzeugen Vorfahrt. Dann fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, wobei er den Pkw einer 54jährigen Dortmunderin übersah. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Der Pkw der Dortmunderin wurde nach dem Zusammenstoß in den Vorgarten eines Hauses an der Heinrichstraße geschleudert. Hierbei wurde die Dortmunderin leicht verletzt. Der Pkw des Bergkameners wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro

