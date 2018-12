Werne (ots) - Gleich zwei Seniorinnen, die aus dem Krankenhaus in Werne vermisst wurden, suchte die Polizei am Dienstag, 04.12.2018.

Um 16:36 Uhr wurde eine 72-jährige Bergkamenerin als vermisst gemeldet. Sie war gegen 16:00 Uhr zuletzt im Krankenhaus gesehen worden. Die Polizei führte intensive Suchmaßnahmen im Krankenhaus, der Umgebung und der Wohnanschrift der Vermissten durch. Um 17:15 Uhr wurde die Frau wohlbehalten von ihrem Sohn zurück in das Krankenhaus gebracht. Sie hatte sich offenbar allein auf den Weg nach Hause gemacht.

Um 17.10 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine 84jährige Seniorin vermisst werde. Die demente Frau wurde zuletzt gegen 14:00 Uhr im Wartebereich des Krankenhauses gesehen. Es wurde unmittelbar mit einer ausgedehnten Suchaktion im und am Krankenhaus begonnen. Die Feuerwehr wurde gegen 17.30 Uhr zur Unterstützung hinzugezogen. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurden der See am Krankenhaus sowie das gesamte Umfeld fußläufig abgesucht. Die Außentemperatur betrug gegen 17.30 Uhr ca. 2,5°. Daher wurde der Polizeihubschrauber angefordert, um die Suchmaßnahmen zu unterstützen. Während der Suchaktion meldete sich um 18:25 Uhr eine Anruferin aus dem Pfarrheim St. Johannes bei der Polizei. Sie gab an, dass dort eine ältere Dame aufgetaucht sei, welche sich nicht mehr daran erinnern könne, wo sie wohnt. Nach Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um die Vermisste handelte.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell