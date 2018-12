POL-UN: Unna/ Schwerte- Sachbeschädigungen und Diebstahl an Kfz

Unna/ Schwerte (ots) - Am Montag, 03.12.2018 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 22:45 Uhr sprühten unbekannte Täter Lack auf alle Scheiben und Scheinwerfer eines silberfarbenen Opel Astra, der an der Straße "Auf der Bleiche" in Unna parkte. Außerdem wurden alle vier am Fahrzeug montierten Winterreifen inklusive der Felgen gestohlen.

In der Nacht zu Dienstag, 04.12.2018 schlugen unbekannte Täter in Unna die Heckscheibe eines auf einem Parkstreifen der Bertha-von Suttner-Allee/Höhe Spielplatz geparkten Pkw, Kia Carens ein.

In Schwerte wurden in der Nacht zu Dienstag, 04.12.2018 an einem weißen Pkw Audi A6, der am Bergerhofweg parkte, alle vier Kompletträder entwendet. Das Fahrzeug wurde auf Steinen aufgebockt.

Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell