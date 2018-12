POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit Hund

Holzwickede (ots) - Am Montag, 03.12.2018 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 50jähriger Holzwickeder mit seinem Pkw die Nordstraße in nördliche Richtung. In Höhe der Mozartstraße lief ihm plötzlich ein größerer freilaufender Hund ins Auto. Der Hund blieb zuerst liegen, stand dann jedoch wieder auf und lief davon. Ob der Hund verletzt wurde, ist nicht bekannt. Ein Hundehalter konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden. Der Pkw wurde leicht beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

