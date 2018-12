POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall

Bergkamen (ots) - Am Dienstag, 04.12.2018 gegen 11:10 Uhr befuhr eine 41 jährige Bergkamenerin mit ihrem Pkw die Straße "Am Römerlager". Beim Rechtsabbiegen auf den Ostenhellweg kollidierte sie mit dem Transporter eines 60jährigen Unnaers, der auf dem Ostenhellweg in Fahrtrichtung Autobahn fuhr. Dabei wurde die Beifahrerin der Bergkamenerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro

