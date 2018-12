Bergkamen (ots) - Am Montag, 03.12.2018 gegen 20:50 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich Landwehrstraße/ Präsidentenstraße gemeldet. Angeblich sei es zu Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer innerhalb des Kreisverkehrs gekommen. Vor Ort konnten jedoch weder am Pkw noch am Fahrrad Unfallspuren festgestellt werden. Der Fahrradfahrer, ein 72jähriger Bergkamener, wies jedoch eine Verletzung am Hinterkopf auf. Er gab an, von einem Pkw im Kreisverkehr angefahren worden zu sein. Zeugenangaben zufolge war der 72jährige jedoch bereits schwankend in den Kreisverkehr hineingefahren und dort ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Dafür sprechen ebenfalls die fehlenden Unfallspuren. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten dann fest, dass der Radfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell