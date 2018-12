POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit Flucht - Schwarzer Golf beschädigt

Schwerte (ots) - In der Zeit von Samstag auf Sonntag (01.12. - 02.12.2018) ist zwischen 15.00 und 19.15 Uhr ein schwarzer VW Golf am Westhellweg beschädigt worden. Beschädigt wurde das Fahrzeug, dass am Straßenrand abgestellt war im linken Bereich. Der Schaden wird auf etwa 3000EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0.

